Sul tema dei servizi online messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 luglio 2026, la stessa Agenzia compie un ulteriore passo avanti rendendo consultabili nel Cassetto fiscale del contribuente gli avvisi di liquidazione legati alle agevolazioni tributarie e all’imposta di registro sulla prima casa, gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati” e i relativi provvedimenti di autotutela, con la possibilità...
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