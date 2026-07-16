Il cassetto fiscale si arricchisce di nuovi contenuti. I contribuenti potranno avere visione di informazioni relative ad avvisi di liquidazione come imposta di registro, compresa la disciplina prima casa, avvisi di accertamento automatizzati ex articolo 41-bis del Dpr 600/1973 (accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall’anagrafe tributaria) e i provvedimenti di autotutela parziale o totale.
E non solo. Nel cassetto, l’agenzia delle Entrate consentirà una sorta di tracciamento delle...