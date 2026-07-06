Un cassetto fiscale rafforzato. Prende forma quanto annunciato e indicato dall’agenzia delle Entrate nei documenti programmatici di inizio anno. Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone dà il via al nuovo dialogo tecnologico tra professionisti, contribuenti e funzionari dell’Agenzia.
Si potranno scaricare, acquisire e inviare in maniera automatica dati, comunicazioni e atti, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti...