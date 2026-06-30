L’ordinanza 19129/2026 della Cassazione dell’11 giugno scorso affronta una questione ricorrente nella prassi dei centri commerciali: chi ha il diritto a dedurre le quote di ammortamento sui beni compresi in un ramo d’azienda concesso in affitto, allorché il contratto preveda il riaddebito agli affittuari di talune spese di manutenzione.
L’agenzia delle Entrate sosteneva che il riaddebito era sufficiente a traslare in capo agli affittuari l’obbligo di conservazione dell’efficienza ex articolo 2561 ...