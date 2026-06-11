La Direttiva UE 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati non si applica ai contratti stipulati prima del recepimento nella legislazione nazionale. Con questa motivazione la Corte di giustizia europea - sentenza C-65/25 della Sesta sezione, depositata ieri - ha deciso il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi (ordinanza del 22 ottobre 2024) a margine del contenzioso su un pignoramento immobiliare nei confronti di quattro privati.
Cessioni a catena
I giudici pugliesi avevano investito i...