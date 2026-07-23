Un passo avanti verso la certezza e l’equilibrio, ma con un perimetro applicativo non ben definito. Esaminando l’articolo 3 del decreto legislativo correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 giugno e all’esame della Camera e del Senato per ricevere i pareri– dedicato alla disciplina fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta da parte di professionisti e artisti – emergono considerazioni non univoche. Ricordiamo che attualmente...

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