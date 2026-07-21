La cessione dei beni censiti nelle categorie catastali F non segue un regime fiscale unitario: per i fabbricati in corso di costruzione o di definizione l’operazione resta imponibile ai fini Iva, mentre per aree urbane, i manufatti collabenti e i lastrici solari occorre verificare natura del bene, destinazione urbanistica e posizione del cedente. È la linea dettata dal Consiglio nazionale del notariato nello Studio n. 36-2026/T del 9 aprile 2026.

Il documento muove dalla peculiarità delle categorie...