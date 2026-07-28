Nella valutazione dell’abuso del diritto, non è corretto limitarsi alla struttura formale dell’operazione, né alla contiguità temporale dei negozi che la compongono. Occorre esaminare in modo concreto e complessivo la sostanza economica dell’operazione, le ragioni che la sorreggono e il peso relativo del vantaggio fiscale rispetto alle finalità extrafiscali perseguite. Spetta all’Amministrazione la prova degli elementi costitutivi dell’abuso e al contribuente quella delle ragioni giustificatrici ...

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