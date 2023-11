Cessioni dei crediti da sanare entro novembre di Giorgio Gavelli

Ci sono ancora aspetti dubbi sulla remissione in bonis, nelle sue tre «versioni»









Scade il 30 novembre la remissione in bonis relativa ai bonus edilizi, per sanare le mancate asseverazioni o comunicazioni di cessione e sconto in fattura, nei tre casi previsti dall’articolo 2 del Dl 16/2012 e dagli articoli 2-ter e 2-quinquies del Dl 11/2023.

Il rimedio ordinario

Nella prima ipotesi (remissione “ordinaria”) il contribuente deve aver tenuto «un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione» (circolare 33/E/2022): disporre di un accordo di cessione o di una fattura con lo sconto precedenti al termine...