La recente ordinanza della Corte di cassazione n. 11695/2026 ha svolto interessanti riflessioni sul requisito della prima iscrizione della partecipazione ceduta tra le immobilizzazioni finanziarie ai fini del regime della participation exemption (Pex), esprimendo considerazioni in merito alla possibilità di disconoscerne la classificazione operata dal contribuente in sede di redazione del primo bilancio chiuso successivamente all’acquisto.
Sebbene la contestazione muova da una norma oggi abrogata (...