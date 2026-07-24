I professionisti, in particolare i notai, che - anche all’interno di studi associati costituiti per ripartire le spese - svolgono l’attività in forma individuale, vanno esclusi dall’Irap.
Così la Corte costituzionale, che con la sentenza 153/2026, depositata il 24 luglio 2026, si è pronunciata sull’’articolo 1, comma 8, legge 234/2021 che ha escluso da Irap le persone fisiche esercenti attività economiche.
Secondo l’agenzia delle Entrate (circolare 4/E/2022), l’esclusione non vale per le associazioni...