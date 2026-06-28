L’aliquota Iva ridotta del 10% non trova applicazione per le cessioni di cialde di caffè, fornite assieme alla macchinetta in comodato d’uso, quando l’acquirente è un soggetto intermedio – quale un bar o un ristorante – e non un consumatore finale. Tale principio è stato affermato dalla Cgt di I grado di Teramo con la sentenza 159 depositata il 20 aprile 2026, sezione 1, (presidente Mazzagreco, relatore Papa).

La controversia riguarda una società che cedeva cialde di caffè a bar e ristoranti, concedendo...