Membri effettivi e anche supplenti per la completa costituzione del Collegio dei revisori negli Ordini territoriali dei commercialisti e, se non c’è la sostituzione di un dimissionario, occorre indire le nuove elezioni. Sono i chiarimenti forniti con il Pronto ordini n. 71, del 24 luglio 2026, pubblicato però nel portale del Consiglio nazionale dottori commercialisti e esperti contabili, lunedì 27 luglio.

Cosa dispone la normativa di riferimento

Il Dlgs 139 del 2005, costitutivo dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili...