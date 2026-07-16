Commercialisti, crescono i redditi, le Stp e i tirocinanti; stabile al 34% la componente femminile mentre segnano un calo dello 0,8% (pari a 902 unità) il numero di iscritti all’Albo, che a fine 2025 sono 119.050. In diminuzione anche i nuovi ingressi scesi a 1.494 nel 2025, nel 2024 erano 1.958. È la fotografia della categoria scattata dal Rapporto 2026 pubblicato il 16 luglio.

I redditi

Nel 2025 il reddito medio degli iscritti (anno d’imposta 2024) è cresciuto dell’8,3% ed è pari a 87.376 euro (era di 80....