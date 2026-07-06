Sarà attivo fino a venerdì 31 luglio 2026 il servizio online Dct per richiedere il bonus tirocinio per il secondo trimestre 2026, da parte dei dominus. Il contributo, erogato dalla Cassa dottori commercialisti, è in favore degli iscritti e prevede uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro, finalizzato a incentivare lo svolgimento del tirocinio professionale degli iscritti alla sezione “tirocinanti commercialisti”, previsto per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista (Sezione...

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