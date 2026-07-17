Quali sono le aspettative e i fabbisogni assicurativi dei commercialisti?

È quanto si chiede il Consiglio nazionale della categoria, che con l’informativa 98 pubblicata il 16 luglio invita gli iscritti a compilare un questionario ad hoc per rispondere a questa domanda e per sondare l’interesse verso attività di consulenza specialistica in materia di coperture assicurative professionali e personali.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la società Aon Spa, broker assicurativo che ha...