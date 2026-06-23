L’ordinanza della Cassazione 15107 del 19 maggio 2026 riafferma un principio importante nell’ottica di deflazionare il contenzioso (si veda al riguardo Il Sole 24 Ore del 29 aprile 2026). Infatti l’articolo 1 del Dlgs 471/97 stabilisce al comma 2, nei casi in cui emerge in dichiarazione (sia Ires sia Irap) un reddito imponibile inferiore a quello accertato, una sanzione del 70 per cento con un minimo di euro 150. Il comma 4 stabilisce poi la riduzione di un terzo quando l’infedeltà è conseguenza ...

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