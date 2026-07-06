L’esatta delimitazione dell’ambito di operatività dell’articolo 22, comma 1, lettera d, nella composizione negoziata (Cnc) continua a suscitare interrogativi. La norma attribuisce al giudice il potere di autorizzare il trasferimento dell’azienda o di uno o più dei suoi rami, prevedendo, come effetto premiale, l’esclusione della responsabilità solidale dell’acquirente per i debiti aziendali anteriori non risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, in base all’articolo 2560, comma 2 del Codice...
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