Un’analisi dogmatica ed operativa delle modifiche introdotte dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 1° giugno 2026, recante il secondo aggiornamento del protocollo di conduzione della composizione negoziata della crisi d’impresa. L’indagine si focalizza sulla fisionomia strutturale della nuova Sezione II-bis e sulle sue ricadute in tema di redazione dei piani di risanamento ex articoli 56 e 87 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. L’introduzione di rigorosi vincoli in ordine all’esame eziologico delle cause dello squilibrio, alla trasparenza asimmetrica delle componenti patrimoniali e alla perimetrazione del valore economico spettante ai soci azionisti viene interpretata alla luce dei principi di buona fede e di equità distributiva propri della Direttiva Insolvency. Si esamina infine la portata uniformatrice dell’Allegato V, che impone un indice tassativo per la relazione finale dell’esperto, modificando significativamente i profili di responsabilità civile e penale degli organi gestori e dei professionisti coinvolti.