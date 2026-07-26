I pareri dell’esperto svolgono un ruolo fondamentale nelle decisioni dei tribunali sulla concessione delle misure cautelari o protettive chieste dall’impresa debitrice, sull’autorizzazioni alla cessione d’azienda o sull’assunzione di finanziamenti. E, proprio per questo, i giudici chiedono che i pareri siano fondati su indagini approfondite ed elementi verificabili.

Il Tribunale di Lecce (ordinanza 29 gennaio 2026) ha ritenuto che il parere dell’esperto non possa essere sottoposto, in sede cautelare...

PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ