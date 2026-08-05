Superata la regola dell’immodificabilità del concordato preventivo biennale (Cpb) aderito. Di conseguenza, si riducono i rischi di decadenza del Cpb di fronte a un intervento preventivo e proattivo del contribuente volto a correggere gli eventuali errori commessi nella comunicazione dei dati necessari per la costruzione della proposta concordataria. Il decreto legislativo, licenziato dal Consiglio dei ministri e in corso di pubblicazione, riscrive gli articoli 19 e 22, Dlgs 13/2024, offrendo a contribuenti...

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