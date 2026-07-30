Tra regolarizzazioni e benefici premiali, il concordato gioca la carta della convenienza. Novità per il concordato preventivo biennale sia per i rinnovi sia per le nuove adesioni e per il ravvedimento speciale esteso al 2023 per coloro che rinnoveranno l’opzione per il biennio 2026/2027. Sono questi gli interventi che si profilano dopo le richieste nei pareri approvati dalle commissioni finanze di Camera e Senato e che probabilmente saranno recepite nella versione definitiva del decreto legislativo...

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