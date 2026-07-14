Con la sentenza 503/2026 pubblicata il 25 giugno, il Tribunale di Milano (presidente ed estensore Laura De Simone) ha disposto l’omologazione forzosa di un concordato preventivo in continuità aziendale, per la cui approvazione da parte della maggioranza delle classi di creditori era determinante il voto dell’agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali. Prendendo posizione, per la prima volta per quanto consta, in merito all’interpretazione del comma 4 dell’articolo 88 del Codice della crisi...

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