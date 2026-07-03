È tempo di scelte per gli studi associati e i professionisti che, oltre a svolgere l’attività quali componenti delle associazioni professionali o delle società tra professionisti, sono anche dotati di partita Iva individuale, con cui fatturano incarichi ed altre prestazioni svolte a titolo personale. Diversamente dagli altri contribuenti, questi soggetti – se interessati all’opportunità di aderire al concordato preventivo biennale (Cpb) – devono “farei i conti” con due specifiche cause ostative di...

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