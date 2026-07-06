Chi ha aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) 2024-25 ed intende ora rinnovare l’adesione per il biennio 2026-27 non ha la possibilità di migliorare il proprio punteggio Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale) integrando maggiori ricavi o compensi.
A chiarirlo in via definitiva è la circolare 4/2026 dell’agenzia delle Entrate, Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2025, diffusa il 6 luglio 2026, la quale puntualizza che, nei confronti dei contribuenti che hanno...