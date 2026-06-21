Accesso al concordato preventivo biennale per i professionisti associati con ostacoli. È operativo il software «Il tuo Isa 2026 Cpb», che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa e la trasmissione della proposta di concordato preventivo biennale. Per accedere alla proposta, oltre a valutarne la convenienza, i professionisti devono però verificare di essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 13/2024 e di non incorrere in alcuna causa...

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