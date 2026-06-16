La Corte di cassazione, con l’ordinanza 16636 del 27 maggio 2026, ha smentito radicalmente la tesi sostenuta dall’agenzia delle Entrate in merito alla tassazione, ai fini dell’imposta di registro, del trasferimento di azienda eseguito mediante concordato preventivo (o fallimentare) con assuntore, attuato cioè a favore di un soggetto terzo che assume l’attivo e il passivo dell’impresa concordataria, provvedendo poi al pagamento dei creditori di quest’ultima nella misura prevista dalla sentenza (o ...
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