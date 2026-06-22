I giudici di merito sono divisi sull’applicazione del principio di non discriminazione – che impone di non differenziare le classi di pari rango – anche alle classi chirografarie. Tema rinfocolato dall’assenza di un’espressa indicazione legislativa, che ha favorito letture non sempre convergenti, alimentando gravi incertezze che si riflettono sulla predisposizione dei piani e sul sindacato giudiziale in sede di omologa.

Secondo quest’impostazione, non tutti i chirografari vanno messi sullo stesso ...