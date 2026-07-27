Nel concordato di gruppo il sindacato sulla fattibilità del piano impone – come per le proposte singole - una verifica della capacità di risanamento dell’impresa, sul presupposto che il progetto di ristrutturazione non risulti manifestamente irrazionale o implausibile e che il debitore non abbia avuto comportamenti decettivi a danno dei creditori.

Così si è espresso il Tribunale di Napoli (sentenza 11 marzo 2026), che – in sede di omologa di un concordato ex articolo 284 del Codice della crisi – ha...