La partecipazione che il conferente di un’azienda o di un ramo d’azienda acquisisce nel capitale della società conferitaria si considera iscritta ex lege come immobilizzazione finanziaria nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita, a prescindere dalla forma giuridica della conferitaria – società azionaria o Srl –, come pure dal fatto che la società sia stata costituita in sede di atto di conferimento o fosse preesistente e partecipata dal conferente. Pertanto, la cessione...

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