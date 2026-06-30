Qualora la perizia di stima richiesta per i conferimenti in natura nella Srl non sia giurata, non ne discende la nullità dell’operazione di conferimento né del verbale dell’assemblea straordinaria che la recepisce. È il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 22089, pubblicata il 27 giugno 2026, su un conferimento d’azienda in una società a responsabilità limitata accompagnato da una relazione di stima priva appunto del giuramento del revisore che l’aveva redatta.
Il punto di partenza...