Con un comunicato stampa di ieri, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfettarie per le spese non documentate, applicabili dagli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2025. L’agevolazione è di 48 euro al giorno per gli imprenditori, che nel 2025 hanno effettuato personalmente trasporti oltre il Comune, ed è del 35% di tale importo per i trasporti all’interno del Comune. La deduzione può essere applicata una sola volta al giorno, a prescindere dal...

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