Ires premiale, consolidato e trasparenza fanno i conti con l’imputazione delle perdite. La consolidante compensa le perdite coeve prioritariamente con i redditi ad aliquota ordinaria, in modo tale da salvaguardare l’agevolazione apportata da altre società. Nella trasparenza fiscale, non è però possibile, come chiarito dall’agenzia delle Entrate nelle faq del 25 giugno 2026, imputare la perdita ricevuta da una società partecipata con il reddito minimo a tassazione ordinaria derivante da un’altra partecipata...

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