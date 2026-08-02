Uno degli aspetti più significativi della riforma della somministrazione introdotta dalla legge 112/2026 riguarda la disciplina transitoria. Il legislatore, infatti, non si limita a fissare il nuovo limite massimo di 36 mesi per le missioni a termine dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie, ma stabilisce anche come devono essere conteggiati i periodi già svolti prima dell’entrata in vigore della riforma.
La scelta è netta: il nuovo limite decorre esclusivamente dalla data di entrata...