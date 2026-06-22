Non basta il flag sul modulo online per rendere efficace la clausola vessatoria nei contratti conclusi per via telematica: la specifica approvazione richiesta dall’articolo 1341, secondo comma, del Codice civile deve risultare una firma elettronica, anche nella forma semplice o cosiddetta leggera, purché idonea a manifestare il consenso del contraente all’approvazione specifica della clausola vessatoria. È il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 20945 depositata il 20 giugno 2026...
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