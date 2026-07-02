I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico a un’impresa con l’obiettivo di sostenere le relative potenzialità di investimento. Tali contributi sono assegnati per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, e sono in genere commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono...

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