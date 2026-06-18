Il Dpcm 26 marzo 2026, n. 84, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026, è entrato in vigore il 4 giugno. La fase di attesa si è chiusa, si entra nel merito applicativo. Il primo nodo è qualitativo, non quantitativo: la soglia del milione è misurabile, l’elenco delle esclusioni è puntuale, ma la qualifica iniziale che apre l’intero meccanismo - cioè la riconducibilità del contributo a «finalità o specifici progetti di interesse pubblico» - non è definita né dalla norma primaria né...

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