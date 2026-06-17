La Legge di Bilancio 2025 ha previsto che gli organi di controllo, anche in forma monocratica, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato, provvedano ad effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto correttamente e a inviare annualmente al Mef una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate. I nuovi adempimenti sono in vigore dal 4 giugno 2026, con tanti dubbi sulla scadenza.