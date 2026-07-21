Contributo straordinario energia, la Consulta blinda il prelievo sulle stabili organizzazioni. La Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla legittimità del contributo straordinario contro il caro bollette (ex articolo 37 del Dl 21/2022). Con la sentenza n. 135 del 21 luglio, l’intervento dei giudici di legittimità è di particolare rilievo per il panorama tributario nazionale, poiché dichiara non fondate le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di Roma in merito al trattamento...

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