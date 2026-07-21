Può il legislatore condizionare l’accesso alla giustizia civile al pagamento di un tributo, quale è il contributo unificato? La sentenza 137/2026 della Corte costituzionale, depositata il 21luglio 2026, ha dato risposta affermativa, ritenendo per certi versi inammissibili e per altri versi non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Cassazione civile e dal Giudice onorario di pace di Benevento, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione – dell’articolo...

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