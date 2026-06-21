Dalla formazione tecnica alla televisione, passando per il marketing immobiliare e la scrittura: è la storia di Matteo Nencioni, agente immobiliare pisano, classe 1980, che dal 9 giugno 2025 è anche uno dei protagonisti toscani di «Casa a prima vista», il programma di Real Time prodotto da Warner Bros. Discovery, accanto a Moira Quartieri e Nico Tedeschi.

Geometra, Nencioni ha lasciato la professione a 25 anni per prendere il patentino da agente e unire le competenze tecniche a un lavoro di relazioni...