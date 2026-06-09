Le verifiche sul rispetto dei massimali del Temporary framework per la fruizione degli aiuti di Stato negli anni del Covid-19 (si veda il Sole 24 ore del 4 giugno 2026) potrebbero essere falsate. Ciò in quanto, nonostante il 30 novembre scorso sia scaduto il termine entro cui i Comuni avrebbero dovuto adempiere agli obblighi di collocazione nei registri nazionali degli aiuti di Stato (Rna, Sian per il settore agricolo e Sipa per pesca e acquacoltura) delle esenzioni Imu disposte e fruite dai soggetti...

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