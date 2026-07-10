Controlli formali da 36-ter per l’anno di imposta 2023, le integrazioni documentali anche dopo i 30 giorni indicati nella comunicazione. Stop agli invii di documenti e richieste da parte del Fisco dal 1° agosto al 4 settembre, con la possibilità di riprendere la trasmissione, senza effetti pregiudizievoli, entro i primi 15 giorni di settembre.
La maggiore tolleranza sui tempi di risposta al Fisco è stata comunicata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in una nota...