Anche quest’anno i rimborsi derivanti dal 730/2026 di chi ha modificato la precompilata potranno subire ritardi fino a sei mesi, se considerati “a rischio” dall’agenzia delle Entrate, che farà dei controlli preventivi. I criteri di selezione delle dichiarazioni sono gli stessi previsti negli anni scorsi.

Il provvedimento 182408/2026 del direttore dell’agenzia delle Entrate, pubblicato ieri, stabilisce – come avviene ogni anno – i criteri sulla base dei quali verranno selezionate le dichiarazioni da...