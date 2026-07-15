Le società cooperative possono accedere all’esenzione prevista dalla direttiva 2003/49/Ce per i pagamenti di interessi e canoni tra società consociate di diversi Stati membri. Il caso in esame, oggetto dell’interpello Entrate del 25 giugno, riguarda una cooperativa italiana a mutualità prevalente che percepisce canoni da una controllata spagnola. Il quesito origina dal fatto che la direttiva non richiama le società cooperative tra i soggetti beneficiari del regime di esenzione in modo espresso. L’Agenzia osserva tuttavia che la cooperativa, pur perseguendo uno scopo mutualistico, è un soggetto di diritto privato dotato di personalità giuridica che esercita attività d’impresa ed è assoggettata al regime Ires. Per tali caratteristiche può rientrare tra gli enti che beneficiano del regime di esenzione.

Premessa

Le società cooperative, pur essendo caratterizzate dallo scopo mutualistico (articolo 2511 del Codice civile) sono a tutti gli effetti un soggetto di diritto privato dotato di personalità giuridica che svolge attività d’impresa ed è soggetta all’Ires.

Di conseguenza le società cooperative...

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