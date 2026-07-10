Quando le modifiche incrementative strutturali dell’attività possono determinare una causa di cessazione del concordato preventivo biennale (Cpb)? È una domanda, questa, che si pone frequentemente per motivi intuitivi. Ad aumenti dei volumi dei ricavi si abbina, il più delle volte, un incremento del reddito e siccome, come noto, il Cpb si basa sull’accettazione di una proposta volta a determinare in via preventiva il reddito del biennio concordabile sulla base dei dati di riferimento dell’anno precedente...
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