Il Gse sta confermando l’esito positivo della comunicazione preventiva per l’iperammortamento 2026 (maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali). Il testo della comunicazione certifica «l’esito positivo della verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza delle informazioni rese», senza riferimenti a prenotazione, riserva o accantonamento delle risorse a favore dell’impresa interessata.
Quest’impostazione segna una differenza significativa rispetto al meccanismo del...