Le cessioni ai lavoratori autonomi di tutti i crediti fiscali (quindi, principalmente quelli edilizi, ma non solo) hanno diritto, già a partire dal 2024, a una tassazione agevolata al 26 per cento. È questo il cuore della norma con la quale il decreto omnibus, con un correttivo annunciato dal viceministro all’Economia Maurizio Leo nel corso di Telefisco, interviene per chiarire il trattamento fiscale del differenziale tra valore nominale e prezzo di acquisto dei crediti fiscali.

Un chiarimento che...