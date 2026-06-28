La scadenza dei termini di accertamento Iva non preclude all’Amministrazione finanziaria di contestare la sussistenza del credito esposto in dichiarazione, quando il contribuente non produce la documentazione che ne comprovi i fatti costitutivi. Sono queste le conclusioni espresse dalla Cgt di I grado di Roma che con la sentenza 6940 del 6 maggio 2026, sezione 33, (presidente e relatore Roberta Pia Rita Papa), ha rigettato il ricorso di una società in amministrazione straordinaria avverso il diniego...

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