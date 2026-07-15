La pronuncia del Consiglio di Stato 5627/2026 (si veda Il Sole24Ore di ieri), secondo cui, in estrema sintesi, i criteri del Manuale di Frascati, in tema di crediti R&S non possono trovare applicazione prima del 2020, assume inevitabilmente rilievo anche sul piano fiscale, poiché affronta il nodo interpretativo che ha costituito il fondamento di numerose contestazioni dell’amministrazione in questi ultimi anni.
Se è infatti vero che, ad oggi, la Corte di cassazione non si è ancora pronunciata sulla...